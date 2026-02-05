Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsunsicherer Sattelzug aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch stoppte die Polizei einen Laster in Ulm-Lehr aus dem Verkehr gezogen.

Zur Mittagszeit kontrollierte die Polizei den mit 16 Tonnen Stahlträger beladenen polnischen Sattelzug. Schon bei der Kontrolle vielen eine Vielzahl gravierender Mängel am Auflieger auf. So war dieser teilweise durchgebrochen und durchgerostet. Auch ein Reifen war nicht mehr verkehrstauglich. Der Sattelzug wurde einem Gutachter vorgeführt. Dort wurde darüber hinaus eine gebrochene Bremsscheibe festgestellt und eine mehr als mangelhafte Bremsanlage. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und der Sattelzug wurde zu einer Reparaturwerkstatt geschleppt. Für die gravierende Mängel wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 Euro erhoben. Erst nach Behebung sämtlicher Mängel darf der Sattelzug wieder am Straßenverkehr teilnhmen.

