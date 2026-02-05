Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Geschädigter nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall am Mittwoch in Biberach fuhr ein Unfallbeteiligter weiter.

Der Unfall ereignete sich um 12.15 Uhr in der Waldseer Straße. Ein 55-Jährige fuhr mit seinem schwarzen Audi A3 vom Jordanei kommend in den Kreisverkehr in der Waldseer Straße ein. Dabei soll der Audi-Fahrer einem vor ihm fahrenden VW Tiguan mit Biberacher Kennzeichen leicht hinten aufgefahren sein. Der Unbekannte hatte dies wohl nicht bemerkt und fuhr weiter in die Leipzigstraße. Der 55-Jährige hielt an und begab sich anschließend zum nahegelegenen Polizeirevier. Dort kam er seiner Pflicht nach und meldete seine Unfallbeteiligung. Die Polizei Biberach sucht nun nach dem Geschädigten. Dessen VW, Farbe nicht bekannt, dürfte wohl am Heck, wenn überhaupt, nur leicht beschädigt sein. An dem Audi ist ein geringer Schaden entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

