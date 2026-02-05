Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Beim Fahren Entgegenkommenden gerammt

Nicht weit genug rechts war ein 42-Jähriger am Mittwoch in Maselheim unterwegs.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr fuhr der 42-Jähriger mit seinem Seat Kombi in der Ellmannsweiler Straße. In einer Kurve geriet der Fahrer wohl zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Opel einer 60-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Seat auf rund 3.500 Euro, den am Opel auf ca. 3.000 Euro. Auf den 42-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

++++0216277(TH)

