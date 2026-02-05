Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr am Mittwoch in Ochsenhausen ein 45-Jähriger in einen Kreisverkehr ein. Rund 9.000 Euro Schaden war die Folge.

Ulm (ots)

Um 5.45 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Citroen in der Biberacher Straße unterwegs. Er fuhr in den Kreisverkehr in Richtung Biberach ein. Auf die Vorfahrt des im Kreisel befindlichen Autos hatte ein 45-Jähriger nicht geachtet. Der kam mit seinem Seat aus Richtung der Straße "Güterbahnhof" und stieß mit dem Citroen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Seat auf 3.000 Euro, den am Citroen auf rund 6.000 Euro. Beiden Autos blieben fahrbereit.

++++0215394(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

