POL-UL: (GP) Göppingen - Geldbeutel weg

Am Mittwochvormittag griff ein Unbekannter in Göppingen zu.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr in einem Geschäft in der Hohenstaufenstraße. Die 78-Jährige hatte ihre Handtasche in einen Einkaufswagen gelegt. Das nutzte ein Unbekannter aus. Er schnappte sich den Geldbeutel. An der Kasse fiel der Frau das Fehlen auf und sie verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

