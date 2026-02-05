Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer übersieht Kind auf Fahrrad

Leichte Verletzungen zog sich ein 10-Jähriger am Mittwoch bei einem Unfall zu.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr in Ulm-Donaustetten. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in der Illerkirchberger Straße und bog nach rechts in die Straße "Zum Dornhäule" ab. Der 10-jährige Radler fuhr auf dem Radweg und kam dem Mercedes-Fahrer entgegen. Beim Abbiegen stießen die Beiden zusammen. Der Bub stürzte vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach dem Unfall brachte Autofahrer das Kind nach Hause und meldete dann den Unfall der Polizei. Die nahm den Unfall auf. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

