POL-UL: (HDH) Gerstetten - Heiße Asche verursacht Feuer

Sachschaden entstand bei einem Brand in der Nacht auf Donnerstag in Gerstetten.

Ulm (ots)

Ein 59-Jähriger stellte am Mittwochabend einen Eimer mit Asche zu nah an die Holzfassade seines Hauses in der Charlottenstraße. Dadurch geriet gegen Mitternacht die Holzverkleidung in Brand. Durch das Feuer entstand auch Sachschaden an einer Überdachung des Eingangs. Dem Hausbewohner gelang es noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Gerstetten den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb bewohnbar. Die Polizei Giengen ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

