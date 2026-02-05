Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten - Auf dem Dach gelandet

Am Mittwoch erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A7 bei Nerenstetten leichte Verletzungen.

Gegen 5.15 Uhr war ein 26-jähriger Opelfahrer bei Nerenstetten unterwegs. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Ulm. Vor ihm überholte ein Sattelzug einen Lkw. Wohl wegen dem starken Nebel erkannte der herannahende 26-Jährige den Überholer zu spät und erschrak. Dann lenkte er zu stark nach rechts und verlor die Kontrolle. Er geriet ins Schleudern, kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Pkw. Das Auto kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.

