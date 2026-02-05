POL-UL: (UL) Ulm - Rezept gefälscht
Am Mittwochnachmittag versuchte ein Mann in einer Apotheke in Ulm ein gefälschtes Rezept einzulösen.
Ulm (ots)
Gegen 16.30 Uhr betrat der Mann die Apotheke in der Rosengasse. Dort wollte er ein Rezept einlösen. Der Mitarbeiter schöpfte den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handeln könnte. Auf eine Nachfrage flüchtete der Mann aus der Apotheke. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.
