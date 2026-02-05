PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rezept gefälscht
Am Mittwochnachmittag versuchte ein Mann in einer Apotheke in Ulm ein gefälschtes Rezept einzulösen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr betrat der Mann die Apotheke in der Rosengasse. Dort wollte er ein Rezept einlösen. Der Mitarbeiter schöpfte den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handeln könnte. Auf eine Nachfrage flüchtete der Mann aus der Apotheke. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0220583 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren