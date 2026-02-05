PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Beim Wenden nicht aufgepasst
Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Eberhardstraße. Ein 24-Jähriger war mit seinem Mercedes unterwegs und wollte auf Höhe der Bahnhofstraße wenden. Dabei übersah er wohl den auf der Abbiegespur fahrenden 50-Jährigen mit seiner Mercedes E-Klasse. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.000 Euro.

++++0220872 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

