POL-UL: (BC) Ingoldingen - Nach Überschlag verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch bei Ingoldingen erlitt ein 45-Jähriger Verletzungen. Der Seat landete auf dem Dach und war nur noch Schrott.

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des Seat Ateca gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 7529 von Stafflangen in Richtung Muttensweiler unterwegs. Kurz nach einem Aussiedlerhof im Bereich einer Linkskurve kam der Seat wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Der Pkw durchfuhr einige Meter das Seitenbankett, ehe der Fahrer das Fahrzeug wieder nach links lenken konnte. Das Auto geriet ins Schleudern und rutschte nach rechts in einen Graben. Dort überschlug sich der Pkw mindestens einmal. Nach rund 20 Metern blieb der Seat im Grünen Stehen. Der 45-Jährige konnte sich selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Verletzten. Der kam in eine Klinik. Der Seat musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am schrottreifen Fahrzeug auf rund 20.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Flur schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr aus Stafflangen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

