Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Mit 84 km/h durch die Tempo-30-Zone gerast

Duisburg (ots)

Am späten Samstagabend (24. Januar, gegen 23 Uhr) ist eine 18-Jährige mit ihrem roten VW Polo mit 84 km/h durch eine Tempo-30-Zone gerast. Die Polizei erwischte die Frau bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Duisburger Straße. Weil sie kurz zuvor schon wegen einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ein Fahrverbot bekommen hat, muss sie jetzt damit rechnen, dass sich unter anderem das Bußgeld auf 560 Euro verdoppeln wird. Außerdem wird ein Bericht an das Straßenverkehrsamt geschrieben. Die junge Frau ist noch in der Probezeit. Eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr.

