Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Tritte und Schläge gegen den Kopf - Unbekannte wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (25. Januar, gegen 15 Uhr) kam es in einem Fitnessstudio im Bereich des Innenhafens zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 43-Jährigen und zwei Unbekannten. Die beiden Männer sollen den 43-Jährigen schließlich verfolgt haben, als er das Fitnessstudio verließ und ihn auf der Promenade angegriffen haben. Sie schlugen den Mann ins Gesicht und traten gegen seinen Kopf und Oberkörper, als er am Boden lag. Die Männer flüchteten schließlich. Der 43-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Unbekannten sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß sein und beide einen Vollbart tragen. Einer von ihnen hatte dunkle Sportkleidung an, der andere eine helle Jogginghose und ein dunkles Oberteil. Wer Hinweise auf die Täter und den Tathergang machen kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 36 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

  • 26.01.2026 – 15:30

    POL-DU: Hochfeld: Randalierer in der Notaufnahme - Polizei nimmt 54-Jährigen in Gewahrsam

    Duisburg (ots) - Am Samstagabend (24. Januar, 19:15 Uhr) hat ein 54-Jähriger in der Notaufnahme eines Krankenhauses an der Grunewaldstraße randaliert. Der Mann reagierte weder auf die Aufforderung eines Arztes, das Krankenhaus zu verlassen, noch auf einen ausgesprochenen Platzverweis der Polizei. Die Einsatzkräfte brachten den Düsseldorfer aus dem Gebäude. Am ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:30

    POL-DU: Neudorf-Nord: Unbekannter beklaut Senior - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Freitagmittag (23. Januar, 11 Uhr) sprach ein bislang Unbekannter einen Duisburger (90) an, als er aus einer Bankfiliale an der Koloniestraße kam, schaffte in Kürze eine Vertrauensbasis, brachte ihn nach Hause und stahl sein Barvermögen. Der Fall im Detail: Der Unbekannte sprach den Senior mit seinem Vornamen an, verwickelte ihn in ein Gespräch und bot ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Der Rentner ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:55

    POL-DU: Alt-Homberg: Betrüger am Werk - Gewinnversprechen

    Duisburg (ots) - Eine Duisburgerin (74) erhielt am Freitagmittag (23. Januar, 11:45 Uhr) mehrere Anrufe einer ihr unbekannten Frau, die angab, dass die Seniorin bei einem Glücksspiel gewonnen hätte. Damit der Gewinn ausgezahlt werden kann, müsse die Dame Gutscheinkarten in Höhe eines vierstelligen Betrags kaufen und die Codes zur Verfügung stellen, behauptete die Anruferin. Weil die 74-Jährige stutzig wurde, wandte ...

    mehr
