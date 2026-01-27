Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Tritte und Schläge gegen den Kopf - Unbekannte wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (25. Januar, gegen 15 Uhr) kam es in einem Fitnessstudio im Bereich des Innenhafens zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 43-Jährigen und zwei Unbekannten. Die beiden Männer sollen den 43-Jährigen schließlich verfolgt haben, als er das Fitnessstudio verließ und ihn auf der Promenade angegriffen haben. Sie schlugen den Mann ins Gesicht und traten gegen seinen Kopf und Oberkörper, als er am Boden lag. Die Männer flüchteten schließlich. Der 43-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Unbekannten sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß sein und beide einen Vollbart tragen. Einer von ihnen hatte dunkle Sportkleidung an, der andere eine helle Jogginghose und ein dunkles Oberteil. Wer Hinweise auf die Täter und den Tathergang machen kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 36 zu melden.

