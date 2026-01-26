Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Unbekannter beklaut Senior - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Freitagmittag (23. Januar, 11 Uhr) sprach ein bislang Unbekannter einen Duisburger (90) an, als er aus einer Bankfiliale an der Koloniestraße kam, schaffte in Kürze eine Vertrauensbasis, brachte ihn nach Hause und stahl sein Barvermögen.

Der Fall im Detail:

Der Unbekannte sprach den Senior mit seinem Vornamen an, verwickelte ihn in ein Gespräch und bot ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Der Rentner ließ ihn in seine Wohnung an der Heinrich-Lersch-Straße, wo der Mann ihn nach Bargeld fragte und ihm seine Jacke verkaufen wollte. Unbemerkt steckte der Dieb eine Geldkassette ein und ergriff die Flucht. Als der 90-Jährige den Diebstahl bemerkte, verständigte er die Polizei und erstattete Anzeige.

Den eingesetzten Beamten gegenüber schilderte der Bestohlene, dass der Unbekannte schwarz gekleidet gewesen sei. Er soll eine Brille getragen haben, zwischen 30 und 35 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Mann im Bereich der Koloniestraße oder der Heinrich-Lersch-Straße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell