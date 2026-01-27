Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Fahranfängerin mit Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs - Anzeige

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. Januar, 1:50 Uhr) zog ein schwarzes AMG C63 Coupe mit Düsseldorfer Zulassung das Interesse einer Streifenwagenbesatzung auf sich, weil die Fahrerin (21) auf der Schreckerstraße grundlos den Motor aufheulen ließ.

Als die Beamten die Oberhausenerin zur Rede stellten und ihr für den Bereich der Duisburger Straße und des Hamborner Altmarktes einen Platzverweis erteilten, zeigte sich die Fahranfängerin, die sich noch in ihrer verlängerten Probezeit befand, sichtlich unbeeindruckt und provokant.

Bei der Überprüfung der Kennzeichen des Autos stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt.

Als die Beamten die 21-jährige Fahrerin als Beschuldigte im Strafverfahren belehrten und von ihrer Begleiterin (ebenfalls 21) die Personalien feststellen wollten, weil sie Zeugin ist, zeigte die Beifahrerin lediglich ein Foto ihres vermeintlichen Personalausweises. Bei einem anschließenden Abgleich mit polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich heraus, dass sie Informationen auf dem Bild des Ausweises nachträglich bearbeitet hatte.

Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil sie bezüglich ihrer Identität wissentlich falsche Angaben gegenüber den Beamten gemacht hat.

Da die Fahrerin den Mercedes ohne gültigen Versicherungsschutz nicht mehr weiterfahren durfte, bestellte die Oberhausenerin auf eigene Kosten einen Abschleppwagen. Sie und der Halter (51) müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

