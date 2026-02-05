POL-UL: (UL) Machtolsheim - Beim Überholen zusammengestoßen
Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall bei Machtolsheim.
Ulm (ots)
Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 12 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Machtolsheim. Hinter ihm fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Skoda. Dieser wollte den Mercedes überholen. Als der Skoda-Fahrer auf Höhe des Mercedes war, gab dieser offenbar Gas, sodass der Skoda nicht weiter überholen konnte. Der 66-Jährige bremste, um wieder hinter den Mercedes zu fahren. Der 35-Jährige bremste sein Auto ebenfalls ab. Beim Einscheren nach rechts kam es zum Unfall. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1.000 Euro.
