POL-UL: (GP) Göppingen - NACHTRAG
Tierhalterin nach Hundebiss ermittelt
Ulm (ots)
Am Montag erlitt eine Frau in Göppingen-Holzheim durch einen Hundebiss Verletzungen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6209275.
Eine 30-Jährige meldete sich nun beim Polizeirevier Göppingen und gab sich als verantwortliche Hundehalterin zu erkennen. Hierbei zeigte sich die Tierhalterin kooperativ und einsichtig. Zur Prüfung geeigneter Maßnahmen gegen die 30-Jährige steht die Polizei in engem Austausch mit den zuständigen Behörden. Den Erkenntnissen zufolge sollen die Hunde wohl ordnungsgemäß angemeldet sein. Der Polizeiposten Heiningen (Tel. 07161/504500) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.
