POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin von Lkw erfasst und verstorben

Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstag eine 67-Jährige bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 9.15 Uhr ein Müllfahrzeug in der Haßlerstraße in Richtung Römerplatz unterwegs. Der 59-jährige Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges leerte dort zusammen mit zwei Arbeitern die Mülltonnen. Die waren am Fahrbahnrand aufgestellt. Dazu hielt der Lkw-Fahrer, der links im Führerhaus saß, immer wieder für die Be- und Entladetätigkeiten an. Auf der rechten Straßenseite war eine 67-Jährige zu Fuß unterwegs. Laut Zeugen überquerte die Frau vor dem langsam anfahrenden MAN-Laster die Straße und wurde dabei von dem Entsorgungsfahrzeug überrollt. Die Frau kam unter dem Lkw zum Liegen. Rettungskräfte befreiten die Fußgängerin. Ein Notarzt war vor Ort und kümmerte sich um die Seniorin. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau infolge der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst Laupheim (Tel. 07392/9630-320) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Zur Klärung der genauen Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an, die Haßlerstraße ist im Bereich des Römerplatzes und dem Pfarrer-Schultes-Weg gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

