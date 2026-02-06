Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Feuer in Keller

Am Donnerstag erlitt eine 39-Jährige leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr wurde ein Kellerbrand in der Mozartstraße gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Was den Brand ausgelöst hatte, konnte bislang nicht festgestellt werden. Hinweise auf eine strafbare Handlung gibt es keine. Durch die starke Verrauchung ist das Gebäude vorläufig nicht bewohnbar. Eine 39-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern.

