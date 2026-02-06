PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Einbruch in Apotheke
Beute machte ein Einbrecher am Mittwoch oder Donnerstag in Eberhardzell.

Ulm (ots)

Zwischen 14 Uhr und 8.15 Uhr hebelte ein Unbekannter die Eingangstür an einem Geschäft in der Fischbacher Straße auf. So gelangte er ins Innere. Im Verkaufsraum öffnete der Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. In den Kassen stieß der Dieb auf Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07351/447-0 entgegen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

