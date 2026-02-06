Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Berauscht von der Straße abgekommen

Gegen eine Hauswand prallte ein Fiat-Fahrer am Donnerstag in Gerstetten.

Kurz vor 12.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem dreirädrigen Fiat 500 in der Karlstraße unterwegs. An der Einmündung zur Eberhardtstraße kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Eine Streife des Polizeireviers Giengen nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Deshalb wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der junge Fahrer seinen Führerschein behalten. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 5.000 Euro, den an der Hauswand auf 1.000 Euro.

