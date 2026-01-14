PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigungen in Koblenz-Arzheim - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 10.01.26, kam es in 
Koblenz-Arzheim zu zwei Fällen von Sachbeschädigung.
In einem Fall rollte ein Pkw in der Straße "Im Kempel" ohne Insassen 
ein Gefälle hinunter und prallte gegen eine Hauswand. Derzeit kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte Täter durch Manipulation
am Auto dieses zum Rollen brachten.
Im gleichen Zeitraum, ca. 04.00 Uhr, wurde ein Weihnachtsbaum am 
Kreisel Unterdorfstraße beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz (Bezirksdienst) 
unter 0261/103 54127 oder jeder anderen Polizeidienststelle in 
Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren