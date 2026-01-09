PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall mit Schuldkind in der Koblenzer Goldgrube

Koblenz (ots)

Am heutigen Freitag, 09.01.2025, kam es gegen 07:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 12-jährigen Mädchen. Beim Abbiegen aus der Straße "In der Goldgrube" übersah die Fahrerin des PKW das bei Grünlicht die "Lindenstraße" querende Mädchen, sodass es zu einem Zusammenstoß der Beiden kam. Die Fußgängerin stürzte hierbei auf den Asphalt und verletzte sich augenscheinlich leicht. Die Fahrerin des PKW erkundigte sich nur kurz nach dem Zustand und verließ im Anschluss die Verkehrsunfallstelle.

Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, welches von einer Dame mit grauen Haaren geführt wurde.

Die PI Koblenz 1 bittet die Unfallverursacherin oder eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Rufnummer 0261/92156-300 oder per E-Mail an pikoblenz1.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 10:34

    POL-PPKO: Geschwindigkeitsmessung bei Remstecken

    Koblenz (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 06.01.2026, gegen 11:40 Uhr führten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Koblenz 1 Geschwindigkeitsmessungen auf der B327 in Höhe Remstecken durch. In der 70er-Zone außerhalb geschlossener Ortschaften konnten in kurzer Zeit insgesamt 15 Autos mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der "Tagesschnellste" wurde dabei mit 100 km/h geblitzt. Die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:06

    POL-PPKO: Einbruch in Erdgeschosswohnung in der Mainzer Straße - Hinweise gesucht!

    Koblenz (ots) - Im Laufe des gestrigen Montags, den 05.01.2026, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in die Wohnung. Anschließend wurden einige Zimmer durchwühlt, Wertgegenstände wurden hierbei nach dem bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren