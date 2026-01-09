Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall mit Schuldkind in der Koblenzer Goldgrube

Koblenz (ots)

Am heutigen Freitag, 09.01.2025, kam es gegen 07:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 12-jährigen Mädchen. Beim Abbiegen aus der Straße "In der Goldgrube" übersah die Fahrerin des PKW das bei Grünlicht die "Lindenstraße" querende Mädchen, sodass es zu einem Zusammenstoß der Beiden kam. Die Fußgängerin stürzte hierbei auf den Asphalt und verletzte sich augenscheinlich leicht. Die Fahrerin des PKW erkundigte sich nur kurz nach dem Zustand und verließ im Anschluss die Verkehrsunfallstelle.

Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, welches von einer Dame mit grauen Haaren geführt wurde.

Die PI Koblenz 1 bittet die Unfallverursacherin oder eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Rufnummer 0261/92156-300 oder per E-Mail an pikoblenz1.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell