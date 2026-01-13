PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 31-jähriger Mann aus dem Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst

Koblenz (ots)

Seit Montag, 12.01.2026 wird der 31-jährige Maximilian S. vermisst, der sich zuletzt in einer Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgehalten hat. Dort gesehen wurde er zuletzt am Samstag, 10.01.2026. Herr S. hat die Klinik in unbekannte Richtung / mit unbekanntem Ziel verlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Als mögliche Aufenthaltsorte kommen neben Bad Neuenahr-Ahrweiler auch Wiesbaden, Bonn oder Koblenz in Betracht. Die bisher durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Beschreibung: 186 cm groß, normalgewichtig, hellbraune Haare, blau-graue Augen Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/JPbREyb eingesehen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Personen nimmt die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 0261 103-57350 und zu üblichen Geschäftszeiten die Kriminalpolizei in Remagen unter 02642 9382-350 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

