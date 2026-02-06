Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - BMW gestohlen

Am Donnerstag entwenden zwei Unbekannte das Fahrzeug in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr begaben sich zwei unbekannte Männer zu dem BMW X6. Der stand auf einem Stellplatz in der Ziegelhaldenstraße. Kurze Zeit später fuhren sie mit dem Auto weg. Eine Videokamera hatte den Diebstahl gefilmt. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte den Diebstahl erst am Vormittag. Die Originalschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Wie die Unbekannten das Auto starten konnten, ist nicht bekannt.

+++++++ 0225093 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell