POL-UL: (UL) Ehingen - Bei Rot gefahren

Auf einem ampelgesteuerten Fußgängerüberweg wurde am Mittwoch ein 13-Jähriger von einem Auto erfasst. Der war mit einem E-Scooter unterwegs und erlitt Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung Riedlinger Straße / Alamannenstraße. Eine 44-Jährige war mit ihrem Ford in Richtung Alamannenstraße unterwegs. Dort kam ihr ein Junge auf einem E-Scooter entgegen. Der hatte, ohne anzuhalten, an der Fußgängerampel die Straße überquert. Und das, obwohl die Ampel für den 13-Jährigen rot zeigte. Das Kind wurde mit dem linken Außenspiegel des Autos erfasst. Dadurch wurde der Junge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 13-Jährigen vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und verständigte die Mutter. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das Elektrokleinstfahrzeug blieb wohl unbeschädigt.

