Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 64 statt 30 km/h durch Evingsen

Menden/ Hemer/ Altena (ots)

1. Messstelle Menden, Windthorster Straße; Zeit 13.01.2026, 06:55 bis 08:25 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 215; Verwarngeldbereich 16; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK; Bemerkungen Schulwegsicherung.

2. Messstelle Menden, Wilhelmstraße; Zeit 13.01.2026, 08:35 bis 11:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 430; Verwarngeldbereich 25; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK; Bemerkungen Schulwegsicherung.

3. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße; Zeit 13.01.2026, 14:05 bis 16:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 514; Verwarngeldbereich 22; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 48 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle	Altena-Evingsen, Ihmerter Straße;
Zeit				13.01.2026, 16:45 bis 18:45 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		220;
Verwarngeldbereich 		28;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	14;
Anzahl der Fahrverbote		1;
Höchster Messwert		64 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

