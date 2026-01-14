Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 64 statt 30 km/h durch Evingsen
Menden/ Hemer/ Altena (ots)
1. Messstelle Menden, Windthorster Straße; Zeit 13.01.2026, 06:55 bis 08:25 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 215; Verwarngeldbereich 16; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK; Bemerkungen Schulwegsicherung.
2. Messstelle Menden, Wilhelmstraße; Zeit 13.01.2026, 08:35 bis 11:30 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 430; Verwarngeldbereich 25; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK; Bemerkungen Schulwegsicherung.
3. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße; Zeit 13.01.2026, 14:05 bis 16:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 514; Verwarngeldbereich 22; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 48 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Altena-Evingsen, Ihmerter Straße; Zeit 13.01.2026, 16:45 bis 18:45 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 220; Verwarngeldbereich 28; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14; Anzahl der Fahrverbote 1; Höchster Messwert 64 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
