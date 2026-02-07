PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Vorfahrt missachtet
Glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag aus

Ulm (ots)

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mercedesfahrer die Ringstraße und wollte die Kreuzung in Richtung Hauptstraße überqueren. Hierbei übersah er eine 29-jährige Frau, die mit ihrem Seat die vorfahrtsberechtige Ingerkinger Straße befuhr. Beide konnten eine Kollision nicht verhindern und es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Unfallverursacher erhält nun eine Anzeige.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

