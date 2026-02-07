Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, war die Fahranfängerin kurz vor 1 Uhr in den Kreisverkehr an der L265 / K7522 / Rotbrücke eingefahren. Dabei war sie mit ihrem Mercedes wohl zu schnell unterwegs. Das vollbesetzte Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und landete auf einer Verkehrsinsel. Auf der standen ...

mehr