Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Erneuter Dieseldiebstahl auf Baustelle

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.02.2026, 19.00 Uhr bis Freitag, 13.02.2026, 07.00 Uhr wurde auf einer Baustelle in der Albtalstraße in Albbruck erneut knapp 500 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 850 Euro entwendet. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

