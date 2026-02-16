PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen (Rosenmontagsumzug): Personen durch Knallkörper verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.02.2026, gegen 16:15 Uhr, zündete eine unbekannte Person im Bereich der Rosenstraße einen Knallkörper. Kurz davor passierte am selben Ort das Ende des Denzlinger Rosenmontagsumzugs. Auf der Straße befanden sich noch zahlreiche Menschen. Nach dem Knall klagten einige Personen über Ohrenschmerzen - eine Person erlitt Schmerzen am Bein, vermutlich durch ein umherfliegendes Teilstück. Zwei leicht verletzte Personen sind der Polizei bislang namentlich bekannt geworden. Der Polizeiposten Denzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wurden weitere Personen verletzt? Wer kann Hinweise zu den oder die Täter geben? Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen (Polizeirevier Waldkirch, 07681 4074-0).

MP/FLZ

    POL-FR: Stühlingen: Automatenaufbruch - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 14.02.2026, gegen 01.00 Uhr wurden drei bislang unbekannte Tatverdächtige beobachtet, wie sie einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Stühlingen gewaltsam öffnen wollten. Beim Erkennen der Zeugen flüchteten die Tatverdächtigen und entkamen unerkannt. Die Höhe des Sachschadens und das erlangte Diebesgut sind bislang nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden ...

    POL-FR: Albbruck: Erneuter Dieseldiebstahl auf Baustelle

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 12.02.2026, 19.00 Uhr bis Freitag, 13.02.2026, 07.00 Uhr wurde auf einer Baustelle in der Albtalstraße in Albbruck erneut knapp 500 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 850 Euro entwendet. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten ...

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmitzingen: Rauchentwicklung in Wohnung

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 15.02.2026, gegen 17:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer verrauchten Wohnung im Stadtteil Schmitzingen alarmiert. Es konnten zwei Bewohner im Alter von 79 und 84 Jahren leicht verletzt aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

