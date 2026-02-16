Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen (Rosenmontagsumzug): Personen durch Knallkörper verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.02.2026, gegen 16:15 Uhr, zündete eine unbekannte Person im Bereich der Rosenstraße einen Knallkörper. Kurz davor passierte am selben Ort das Ende des Denzlinger Rosenmontagsumzugs. Auf der Straße befanden sich noch zahlreiche Menschen. Nach dem Knall klagten einige Personen über Ohrenschmerzen - eine Person erlitt Schmerzen am Bein, vermutlich durch ein umherfliegendes Teilstück. Zwei leicht verletzte Personen sind der Polizei bislang namentlich bekannt geworden. Der Polizeiposten Denzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wurden weitere Personen verletzt? Wer kann Hinweise zu den oder die Täter geben? Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen (Polizeirevier Waldkirch, 07681 4074-0).

