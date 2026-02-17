Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Fußgänger kollidiert Im Bahnhofsbereich mit ICE und verstirbt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 14.02.2026, gegen 22.30 Uhr kam es am Bahnhof Denzlingen zu einem tödlichen Unfall zwischen einem 51-jähriger Fußgänger und einem durchfahrenden ICE.

Nach ersten Erkenntnissen stieg der Mann im Bereich des Bahnhofgebäudes vom Bahnsteig ins Gleisbett, um das Gleis 1 und Gleis 2 zu überqueren. Hierbei übersah er offenbar den herannahenden und durchfahrenden Zug, der ihn trotz einer vom Triebfahrzeugführer eingeleiteten Gefahrenbremsung mit hoher Geschwindigkeit erfasste. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund der schwere seiner Verletzungen.

Die Bahnstrecke war während der Unfallaufnahme bis gegen 1.30 Uhr gesperrt, was zu Verzögerungen im Bahnverkehr führte.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell