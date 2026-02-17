Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Mann durch Pfefferspray verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.02.2026, gegen 00:30 Uhr kam es nach derzeitigem Kenntnisstand bei einer Fastnachtsveranstaltung in Titisee-Neustadt zunächst zu einer Streitigkeit zwischen 8-10 Personen. Im Rahmen dieser Streitigkeit soll eine bislang nicht bekannte Person in den Rücken eines 32-Jährigen gesprungen sein. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Im weiteren Gerangel soll ein 19-Jähriger Pfefferspray in die Augen eines 50-Jährigen gesprüht haben, welcher danach medizinisch behandelt werden musste. Der 19-Jährige sowie weitere Beteiligte flüchteten in Richtung des Bahnhofs in Neustadt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Löffingen geführt.

/Schrei

