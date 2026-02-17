PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Mann durch Pfefferspray verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.02.2026, gegen 00:30 Uhr kam es nach derzeitigem Kenntnisstand bei einer Fastnachtsveranstaltung in Titisee-Neustadt zunächst zu einer Streitigkeit zwischen 8-10 Personen. Im Rahmen dieser Streitigkeit soll eine bislang nicht bekannte Person in den Rücken eines 32-Jährigen gesprungen sein. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Im weiteren Gerangel soll ein 19-Jähriger Pfefferspray in die Augen eines 50-Jährigen gesprüht haben, welcher danach medizinisch behandelt werden musste. Der 19-Jährige sowie weitere Beteiligte flüchteten in Richtung des Bahnhofs in Neustadt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Löffingen geführt.

/Schrei

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

