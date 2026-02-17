Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brandalarm in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße kam es am Dienstag, 17.02.2026 gegen 03.00 Uhr. Polizei und Feuerwehr rückten an und stellten vor Ort Rauch aus einem Dachfenster fest. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Die Tür der betroffenen Wohnung wurden anschließend von dem 27-jährigen Bewohner selbst geöffnet und die Einsatzkräfte konnten die stark verrauchte Wohnung betreten. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte ein Backblech mit Backpapier auf dem eingeschalteten Herd festgestellt werden. Der 27-Jährige war laut eigener Aussage beim Aufheizen des Herdes eingeschlafen und hatte den Rauch nicht bemerkt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach der Belüftung der Wohnung und des Treppenhauses durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren. Neben der Polizei war die Feuerwehr Schopfheim mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell