Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Jugendliche auf Heimweg beraubt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 02:15 Uhr sollen zwei 17- Jährige auf dem Heimweg in der St. Georgstraße in Erzingen ausgeraubt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen seien sie von drei jungen Erwachsenen aufgehalten und bedroht worden. Die Täter forderten Geld und entwendeten Kleidungsstücke, ehe sie sich in unbekannte Richtung entfernten. Dabei wurde einer der Jugendlichen gegen einen Zaun gestoßen und fiel über diesen. Verletzt wurde niemand. Die jungen Erwachsenen sollen ca. 20 Jahre alt gewesen sein, waren dunkel gekleidet und hatten die Haare nach hinten gekämmt. Einer soll einen Oberlippenbart getragen haben. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell