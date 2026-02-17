PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.02.2026, wurde gegen 10.00 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Feldwiesenstraße in Lottstetten gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache soll das geparkte Auto zunächst aus dem Motorraum geraucht und dann in Flammen aufgegangen sein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

