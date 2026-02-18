PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannter soll Hundebesitzerin nach Auseinandersetzung angegriffen haben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 17.02.2026, gegen 12:30 Uhr, soll es auf einem Fußweg entlang des Neumagen in Bad Krozingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten männlichen Person und einer Frau gekommen sein.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll der Hund des Unbekannten nach dem Hund der Frau geschnappt haben. Im Anschluss habe diese dem Hund des Beschuldigten einen Tritt verpasst. Daraufhin sollte es zu einem Austausch der Personalien der beiden Beteiligten kommen, welchen der Mann allerdings verweigerte.

Infolgedessen versuchte die Frau, mit ihrem Handy ein Bild des Mannes zu fertigen. Dies soll der Unbekannte verhindert haben, indem er der Geschädigten einen Stoß mit dem Ellenbogen verpasste, ihr gewaltsam das Handy aus der Hand riss und dieses auf die andere Uferseite des Neumagen schleuderte.

Bei dem Hund des Unbekannten soll es sich um einen Staffordshire Terrier gehandelt haben. Näheres zur Person oder dem Hund ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können.

RM / FZ /oec

