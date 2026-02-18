Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei stellt 35 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sicher - 36-Jähriger in Haft

Freiburg (ots)

Ermittler des Polizeipräsidiums Freiburg haben in der vergangenen Woche einen 36-jährigen Mann in Freiburg festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten einen dringenden Tatverdacht wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gegen den Mann ergeben.

Sowohl im Freiburger Umland als auch in Freiburg selbst wurden im Rahmen der Ermittlungen insgesamt 35 mutmaßlich entwendete Fahrräder sowie drei E-Scooter sichergestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind mindestens zehn der gefundenen Fahrräder aufgrund von Diebstahlsdelikten zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen zu den weiteren Fahrrädern dauern an.

In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden zudem rund 100 Ecstasy-Tabletten sowie knapp über ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der Beschuldigte, ein 36-Jähriger mit gambischer Staatsangehörigkeit, wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der in der Vergangenheit bereits wegen Drogenhandels sowie Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell