PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei stellt 35 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sicher - 36-Jähriger in Haft

Freiburg (ots)

Ermittler des Polizeipräsidiums Freiburg haben in der vergangenen Woche einen 36-jährigen Mann in Freiburg festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten einen dringenden Tatverdacht wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gegen den Mann ergeben.

Sowohl im Freiburger Umland als auch in Freiburg selbst wurden im Rahmen der Ermittlungen insgesamt 35 mutmaßlich entwendete Fahrräder sowie drei E-Scooter sichergestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind mindestens zehn der gefundenen Fahrräder aufgrund von Diebstahlsdelikten zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen zu den weiteren Fahrrädern dauern an.

In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden zudem rund 100 Ecstasy-Tabletten sowie knapp über ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der Beschuldigte, ein 36-Jähriger mit gambischer Staatsangehörigkeit, wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der in der Vergangenheit bereits wegen Drogenhandels sowie Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, dauern an.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 14:00

    POL-FR: Verkehrsunfallbilannz 2025 des Polizeipräsidiums Freiburg

    Freiburg (ots) - Das Polizeipräsidium Freiburg hat die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 veröffentlicht, die einen Überblick über die Verkehrssicherheit in der Region bietet. Die Statistik umfasst den Stadtkreis Freiburg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Em-mendingen, Lörrach und Waldshut. Die Pressemitteilung des Polizeipräsidium ...

    9 Dokumente
    mehr
  • 18.02.2026 – 12:13

    POL-FR: Freiburg-Haslach: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am 17.02.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Wiesentalstraße in Freiburg-Haslach im Einfahrtsbereich eines Baumarktes zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein weißer Vito der Marke Mercedes-Benz mit einer Fahrradfahrerin kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren