POL-FR: Kandern: Feuerwehreinsatz wegen Rauch aus öffentlicher Toilette
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 17.02.2026, kurz vor 15.30 Uhr, meldete ein Zeuge Rauch aus der öffentlichen Toilette am Blumenplatz. Eine unbekannte Täterschaft entzündete offensichtlich Papiertücher in der öffentlichen Toilette, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Es sei zu keinem offenen Feuer gekommen. Der entstandene Sachschaden sei gering. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell