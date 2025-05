Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrssünder rechtzeitig erkannt

Worms (ots)

Am vergangenen Samstagabend wurden ein Anwohner sowie eine Streife der Polizeiinspektion Alzey in der Innenstadt von Alzey auf einen in Schlangenlinien fahrenden PKW aufmerksam. Das Fahrzeug mit dem 43-jährigen Insassen aus dem Donnersbergkreis konnte daraufhin in der Weinrufstraße in Alzey angehalten werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 2,2 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell