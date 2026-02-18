PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Dieseldiebstahl

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 14.02.2026, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 07:00 Uhr wurde aus zwei Arbeitsmaschinen, die im Wald in der Nähe der Zwölferhütte in Tiengen geparkt waren, Dieselkraftstoff entwendet. Die unbekannte Täterschaft öffneten gewaltsam die Tankdeckel. Außerdem wurden Werkzeugkisten gewaltsam geöffnet und mehrere Werkzeugkoffer und Arbeitsmaschinen, wie Kettensägen und anderes entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinwiese rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

