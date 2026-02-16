Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Verkehrsunfall zwischen PKW und Trecker endet glimpflich

Wathlingen (ots)

Am 16. Februar 2026 um 17:26 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Wathlingen gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Nienhagen sowie der Polizei, dem Rettungsdienst des Landkreises Celle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Trecker mit zunächst gemeldeter eingeschlossener Person alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Person im Fahrzeug eingeschlossen war. Die betroffene Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Einsatzkräfte betreut.

Parallel dazu wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Straße in Richtung Eicklingen zunächst vollgesperrt. Nach kurzer Zeit konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden, um den Verkehr kontrolliert an der Unfallstelle vorbeizuleiten

Während des Einsatzes stellte sich die Fahrbahn als äußerst rutschig heraus, wodurch eine erhöhte Unfallgefahr bestand. Infolgedessen fuhr sich ein vorbeifahrender LKW im Bereich der Einsatzstelle fest. Der am Unfall beteiligte Trecker unterstützte hierbei und zog den LKW aus der misslichen Lage.

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Maßnahmen beendet werden und die Einsatzkräfte kehrten wieder in das Feuerwehrhaus zurück. Text und Foto: Fabrice Weiß, Ortsfeuerwehr Wathlingen

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell