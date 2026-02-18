POL-FR: Murg: Diebstahl aus Autos - Täterfestnahme
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 08.00 Uhr wurde dem Polizeiposten Laufenburg eine verdächtige Person in der Zeppelinstraße in Murg gemeldet, die versucht haben soll, Autotüren zu öffnen. Die Person, ein 23- Jähriger mit Tunesischer Staatsangehörigkeit, konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte um 8:50 Uhr angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Neben Münzgeld konnte beim Tatverdächtigen auch ein Mobiltelefon aufgefunden werden. Der Polizeiposten Laufenburg sucht weitere Geschädigte, denen Wertgegenstände oder Geld aus dem Auto entwendet wurde oder Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Murg wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell