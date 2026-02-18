PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Diebstahl aus Autos - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.02.2026, gegen 08.00 Uhr wurde dem Polizeiposten Laufenburg eine verdächtige Person in der Zeppelinstraße in Murg gemeldet, die versucht haben soll, Autotüren zu öffnen. Die Person, ein 23- Jähriger mit Tunesischer Staatsangehörigkeit, konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte um 8:50 Uhr angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Neben Münzgeld konnte beim Tatverdächtigen auch ein Mobiltelefon aufgefunden werden. Der Polizeiposten Laufenburg sucht weitere Geschädigte, denen Wertgegenstände oder Geld aus dem Auto entwendet wurde oder Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Murg wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 15:43

    POL-FR: Wutöschingen/ Horheim: Unfallflucht - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 17.02.2026, befuhr gegen 17.00 Uhr ein 74-jähriger Opel-Fahrer die St. Antonius Straße in Horheim in Richtung Lauchringer Straße. Kurz vor der Einmündung sei ihm ein dunkles Auto entgegengekommen. Um einen Unfall zu verhindern, wich der Opel-Fahrer nach rechts aus und touchierte eine Betonpoller. Dadurch entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Weitere Hinweise auf das ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:42

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Dieseldiebstahl

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 14.02.2026, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 18.02.2026, 07:00 Uhr wurde aus zwei Arbeitsmaschinen, die im Wald in der Nähe der Zwölferhütte in Tiengen geparkt waren, Dieselkraftstoff entwendet. Die unbekannte Täterschaft öffneten gewaltsam die Tankdeckel. Außerdem wurden Werkzeugkisten gewaltsam geöffnet und mehrere Werkzeugkoffer und Arbeitsmaschinen, wie Kettensägen und anderes ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:41

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Eschbach: Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026 bis Dienstag, 17.02.2026, wurde in ein Wohnhaus im Waldshuter Stadtteil Eschbach eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Täterschaft soll Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren