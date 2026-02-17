Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Fahrzeugführerin führt einen PKW unter erheblicher Einwirkung von Alkohol
Neubrandenburg (ots)
Am 17.02.2026 gegen 17:00 Uhr teilt eine Zeugin über den Notruf der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass auf der B104 in der Ortschaft Chemnitz ein PKW Jeep vor ihnen in Schlangenlinie fährt. Noch während des Notrufes teilt sie mit, dass der PKW jetzt auf ein Privatgrundstück in der Ortschaft Chemnitz gefahren ist und dort abgestellt wurde. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort wurde ihnen durch die Zeugin das Grundstück gezeigt, auf welchem der PKW abgestellt wurde. Dort trafen sie die 47-jährige deutsche Fahrzeughalterin an. Diese gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass Fahrzeug geführt zu haben. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Gegen die Fahrzeughalterin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Der Führerschein wurde sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell