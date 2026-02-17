PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Fahrzeugführerin führt einen PKW unter erheblicher Einwirkung von Alkohol

Neubrandenburg (ots)

Am 17.02.2026 gegen 17:00 Uhr teilt eine Zeugin über den Notruf der Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass auf der B104 in der Ortschaft Chemnitz ein PKW Jeep vor ihnen in Schlangenlinie fährt. Noch während des Notrufes teilt sie mit, dass der PKW jetzt auf ein Privatgrundstück in der Ortschaft Chemnitz gefahren ist und dort abgestellt wurde. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort wurde ihnen durch die Zeugin das Grundstück gezeigt, auf welchem der PKW abgestellt wurde. Dort trafen sie die 47-jährige deutsche Fahrzeughalterin an. Diese gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass Fahrzeug geführt zu haben. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Gegen die Fahrzeughalterin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

