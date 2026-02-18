PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn kollidiert mit Fußgängerin auf dem Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag (17.02.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einer Straßenbahn verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die 67-Jährige um 09:20 Uhr auf dem Erfurter Anger die Straßenbahngleise. Dabei übersah die Frau vermutlich eine herannahende Straßenbahn. Der Fahrer konnte seine Tram trotz sofort eingeleiteter Notbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die 67-Jährige wurde hierdurch verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:26

    LPI-EF: Einbruch in Schnellimbiss im Erfurter Norden

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag kam es im Erfurter Norden zu einem Einbruch in einen Schnellimbiss. Unbekannte beschädigten ein frei zugängliches Fenster und zerstörten dabei eine Scheibe. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum des Schnellimbisses. Dort entwendeten sie aus einer unverschlossenen Kasse sowie aus einem Regal Bargeld und mehrere Energydrinks im Gesamtwert von knapp 30 Euro. ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:21

    LPI-EF: Missglückter Einbruchsversuch in Sömmerdaer Supermarkt

    Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in einen Supermarkt in Sömmerda einzubrechen. Die Täter durchtrennten im Tatzeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag ein Gitter im Bereich der Laderampe und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob sie bei ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:19

    LPI-EF: LKW kommt von Fahrbahn ab - Fahrbahn über mehrere Stunden gesperrt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Mittag (16.02.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Gespann die Landstraße zwischen Witterda und Kleinfahner. Nach ersten Erkenntnissen verlor er vermutlich witterungsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam in der weiteren Folge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren