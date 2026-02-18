Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn kollidiert mit Fußgängerin auf dem Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Gestern Vormittag (17.02.2026) wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einer Straßenbahn verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte die 67-Jährige um 09:20 Uhr auf dem Erfurter Anger die Straßenbahngleise. Dabei übersah die Frau vermutlich eine herannahende Straßenbahn. Der Fahrer konnte seine Tram trotz sofort eingeleiteter Notbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die 67-Jährige wurde hierdurch verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort war allerdings nicht notwendig. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

