LPI-EF: Missglückter Einbruchsversuch in Sömmerdaer Supermarkt

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in einen Supermarkt in Sömmerda einzubrechen. Die Täter durchtrennten im Tatzeitraum von Samstagabend bis Sonntagnachmittag ein Gitter im Bereich der Laderampe und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

