Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenfassung zum gestrigen Unfallgeschehen im Erfurter Stadtgebiet

Erfurt (ots)

Im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 14:00 Uhr kam es gestern (16.02.2026) im gesamten Erfurter Stadtgebiet witterungsbedingt zu einem erhöhten Unfallgeschehen. Aufgrund von Eis und Schneefall ereigneten sich mindestens elf Verkehrsunfälle sowie mehrere Verkehrsbehinderungen. Dabei entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Besonders betroffen war die Bundestraße 7 in Fahrtrichtung Weimar auf Höhe des Abzweigs zum Güterverkehrszentrum. Dort stand seit den frühen Morgenstunden ein Lkw quer, wodurch über mehrere Stunden bis etwa 08:30 Uhr verkehrsregulierende Maßnahmen durch die Polizei erforderlich waren. (DS)

