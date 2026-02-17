Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld und Sammelfiguren bei Einbruch in Restaurant gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Bargeld sowie drei Sammelfiguren hatten es Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Erfurter Altstadt abgesehen. Vermutlich über den offenstehenden Hausflur eines Nachbarhauses und durch das Übersteigen einer Mauer gelangten die Täter in den Innenhof des Objekts. Anschließend hebelten sie mit Gewalt ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Restaurants. Dort brachen sie eine Kasse auf und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Auch drei Sammelfiguren, die sich frei zugänglich im Gastraum befanden, wurden gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell