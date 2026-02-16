Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach Sachbeschädigung an mehreren Autos festgestellt

Erfurt (ots)

Am Samstag (14.02.2026) wurde die Polizei gegen 07:00 Uhr in ein Parkhaus am Willy-Brandt-Platz gerufen. Ein 52-jähriger Mitarbeiter hatte zuvor einen 63-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er die Scheibenwischer mehrerer Autos abriss. Nachdem der Mitarbeiter den Tatverdächtigen angesprochen hatte, bedrohte dieser ihn und schlug gegen die Scheiben des Büros des Wachdienstes. Auch gegenüber den wenig später eintreffenden Polizisten verhielt sich der Mann aggressiv. Eine 23-jährige Polizistin wurde von dem 63-Jährigen getreten und dabei leicht verletzt. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren u. a. wegen Sachbeschädigung, Bedrohung sowie tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell