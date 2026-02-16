PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter nach Sachbeschädigung an mehreren Autos festgestellt

Erfurt (ots)

Am Samstag (14.02.2026) wurde die Polizei gegen 07:00 Uhr in ein Parkhaus am Willy-Brandt-Platz gerufen. Ein 52-jähriger Mitarbeiter hatte zuvor einen 63-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er die Scheibenwischer mehrerer Autos abriss. Nachdem der Mitarbeiter den Tatverdächtigen angesprochen hatte, bedrohte dieser ihn und schlug gegen die Scheiben des Büros des Wachdienstes. Auch gegenüber den wenig später eintreffenden Polizisten verhielt sich der Mann aggressiv. Eine 23-jährige Polizistin wurde von dem 63-Jährigen getreten und dabei leicht verletzt. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren u. a. wegen Sachbeschädigung, Bedrohung sowie tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 13:25

    LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen

    Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Diebe in Erfurt ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Im Tatzeitraum von Freitag (13.02.2026) bis Sonntag (15.02.2026) brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Tungerstraße ein. Sie stahlen ein Mountainbike der Marke Specialized sowie diverses Werkzeug im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 Euro ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:24

    LPI-EF: Polizei erwischt betrunkene Audi-Fahrerin

    Erfurt (ots) - Samstagnacht (14.02.2026) erwischte die Polizei in Erfurt eine betrunkene Autofahrerin. Die 23-Jährige war mit ihrem Audi um 02:10 Uhr auf dem Juri-Gagarin-Ring unterwegs gewesen, als sie in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 23-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. In der weiteren Folge musste sie die Beamten für die Durchführung einer Blutentnahme zu einer ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:24

    LPI-EF: Strafverfahren gegen Jugendlichen eingeleitet

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Nachmittag (15.02.2026) kam es in Kölleda zu einem Polizeieinsatz. Ein 17-jähriger Teilnehmer einer Faschingsveranstaltung war aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens durch Sicherheitsmitarbeiter von den Feierlichkeiten verwiesen worden. Da der Jugendliche mehrfach zurückkehrte, verständigte das Personal die Polizei. Die Beamten brachten den 17-Jährigen in der weiteren Folge zu ...

    mehr
