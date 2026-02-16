Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Strafverfahren gegen Jugendlichen eingeleitet

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (15.02.2026) kam es in Kölleda zu einem Polizeieinsatz. Ein 17-jähriger Teilnehmer einer Faschingsveranstaltung war aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens durch Sicherheitsmitarbeiter von den Feierlichkeiten verwiesen worden. Da der Jugendliche mehrfach zurückkehrte, verständigte das Personal die Polizei. Die Beamten brachten den 17-Jährigen in der weiteren Folge zu einer Polizeidienststelle. Während des Einsatzes versuchte der Jugendliche mehrfach, die Polizisten zu treten. Mit knapp 1,3 Promille war er deutlich alkoholisiert, zudem ergab ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Körperverletzung ein. Der 17-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell