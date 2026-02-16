PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Strafverfahren gegen Jugendlichen eingeleitet

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (15.02.2026) kam es in Kölleda zu einem Polizeieinsatz. Ein 17-jähriger Teilnehmer einer Faschingsveranstaltung war aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens durch Sicherheitsmitarbeiter von den Feierlichkeiten verwiesen worden. Da der Jugendliche mehrfach zurückkehrte, verständigte das Personal die Polizei. Die Beamten brachten den 17-Jährigen in der weiteren Folge zu einer Polizeidienststelle. Während des Einsatzes versuchte der Jugendliche mehrfach, die Polizisten zu treten. Mit knapp 1,3 Promille war er deutlich alkoholisiert, zudem ergab ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Körperverletzung ein. Der 17-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern übergeben. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:35

    LPI-EF: Mit gestohlenen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs

    Erfurt (ots) - Sonntagabend gegen 18:50 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Weimarischen Straße in Erfurt einen 42-jährigen Audi-Fahrer. Dabei stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug zwei gestohlene und zur Fahndung ausgeschriebene Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus war auch der Audi zur Fahndung ausgeschrieben. Im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 03:24

    LPI-EF: Vermisste aufgefunden

    Erfurt (ots) - Die seit dem 14.02.2026 vermisste 16-jährige wurde wieder aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für alle Hinweise. (AA) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 5743-23100 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren