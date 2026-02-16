LPI-EF: Vermisste aufgefunden

Erfurt (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, dem 11.02.2026, kam es gegen 05:20 Uhr in der Hermann-Brill-Straße in Erfurt zu einem Raubüberfall auf eine 44-jährige Frau. Die Geschädigte war auf dem Weg zur Arbeit, als sie von zwei unbekannten, vermummten Personen abgefangen wurde. In der weiteren Folge setzten diese körperliche Gewalt ein, bedrohten die Geschädigte und entwendeten dieser persönliche Gegenstände. ...

