Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste aufgefunden

Erfurt (ots)

Die seit dem 14.02.2026 vermisste 16-jährige wurde wieder aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für alle Hinweise. (AA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

